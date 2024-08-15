Килиан Мбаппе отреагировал на свой первый титул в составе «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА (2:0) отреагировал на свой первый титул в составе «сливочных».

«Это великий момент для меня. Мы знаем, что должны всегда побеждать. Я действительно с нетерпением ждал начала игры», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Мадридский «Реал» выиграл четвёртый трофей в 2024 году.