Стал известен лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0).

«Он вёл свою команду вперёд во втором тайме, выиграв подкаты и отдав хорошие передачи вперёд. Он продемонстрировал отличное владение мячом наряду с отличными лидерскими качествами, а также отдал результативную передачу на второй гол», — объясняет выбор игрока пресс-служба УЕФА.

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

Мадридский «Реал» выиграл четвёртый трофей в 2024 году.