«Атланта» выложила первое фото Миранчука в футболке клуба

Клуб МЛС «Атланта Юнайтед» в официальных соцсетях опубликовал первую фотографию российского полузащитника Алексея Миранчука в футболке новой команды. Этим летом россиянин перебрался в США из итальянской «Аталанты».

«Новый 59-й номер «Атланты», — гласит подпись под фото с смодзи, выражающим восхищение.

Фото: Соцсети «Атланты Юнайтед»

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».