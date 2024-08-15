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Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории Суперкубка

Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории Суперкубка
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Карло Анчелотти установил новый рекорд, став самым титулованным тренером в истории Суперкубка УЕФА. Итальянский специалист одержал пятую победу в этом турнире, обойдя испанца Хосепа Гвардиолу, у которого на счету четыре трофея.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

В своей тренерской карьере Карло Анчелотти неоднократно выигрывал Суперкубок УЕФА с разными клубами. В 2003 году он привёл «Милан» к победе над «Порту» (1:0), а в 2007 году его команда одержала победу над «Севильей» (3:1). После перехода в мадридский «Реал» Анчелотти продолжил успешное выступление в Суперкубке, выиграв его в 2014 году, обыграв «Севилью» (2:0), в 2022 году — одержав победу над «Айнтрахтом» (2:0), и в 2024 году — над «Аталантой» (2:0). Эти достижения сделали его самым титулованным тренером в истории турнира.

Таким образом, Карло Анчелотти установил новое достижение в Суперкубке УЕФА.

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