«Он великолепен». Беллингем поделился мнением об игре с Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем после матча за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0) поделился мнением об игре с нападающим Килианом Мбаппе.

«Мбаппе просто один из великих игроков, он великолепен. Такой острый. Такой техничный. К тому же отличный товарищ по команде. Он работает на команду, как и остальные ребята. Отдаю ему должное, он заслужил это сегодня вечером», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

Мадридский «Реал» выиграл четвёртый трофей в 2024 году.