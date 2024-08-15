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«Он великолепен». Беллингем поделился мнением об игре с Мбаппе

«Он великолепен». Беллингем поделился мнением об игре с Мбаппе
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем после матча за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0) поделился мнением об игре с нападающим Килианом Мбаппе.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

«Мбаппе просто один из великих игроков, он великолепен. Такой острый. Такой техничный. К тому же отличный товарищ по команде. Он работает на команду, как и остальные ребята. Отдаю ему должное, он заслужил это сегодня вечером», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.

На 59-й минуте матча счёт открыл полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора. На 68-й минуте встречи забил нападающий Килиан Мбаппе. Ему ассистировал Джуд Беллингем. Нападающий Килиан Мбаппе покинул поле на 83-й минуте, вместо него на поле вышел Браим Диас.

Мадридский «Реал» выиграл четвёртый трофей в 2024 году.

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