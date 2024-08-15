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Мбаппе: я чувствую себя привилегированным игроком

Мбаппе: я чувствую себя привилегированным игроком
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА (2:0) поделился впечатлением от дебюта за «сливочных».

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

«Удовольствие от игры даже важнее, чем мой гол. Я очень счастлив, я чувствую себя привилегированным игроком. У нас отличная команда, это «Реал» Мадрид. Джуд, Родриго, Вини — отличные игроки. Мы будем улучшать нашу коллективную игру матч за матчем», — приводит слова Мбаппе Madrid Universal.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Мадридский «Реал» выиграл четвёртый трофей в 2024 году.

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