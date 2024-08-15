«Реал» обыграл «Аталанту» в третий раз за три очных матча

Мадридский «Реал» продолжает доминировать в противостояниях с итальянской «Аталантой», одержав третью подряд победу. В финале Суперкубка УЕФА испанская команда одержала уверенную победу со счётом 2:0, что стало продолжением успешной серии встреч с бергамасками.

Ранее команды дважды встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021. В первом матче, прошедшем 24 февраля 2021 года в Бергамо, «Реал» минимально обыграл «Аталанту» со счётом 1:0, несмотря на то что «Аталанта» играла в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера. Победу «Реалу» тогда принёс гол Ферлана Менди на 86-й минуте.

Во втором матче, состоявшемся 16 марта 2021 года в Мадриде, «Реал» вновь оказался сильнее, победив «Аталанту» со счётом 3:1. Карим Бензема и Серхио Рамос обеспечили уверенное преимущество «сливочных», а Марко Асенсио установил окончательный счёт, ответив на гол Луиса Мурьеля.

Таким образом, «Реал» выиграл все три очные встречи с «Аталантой» с общим счётом 6:1, включая финальный матч за Суперкубок УЕФА.