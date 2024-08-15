Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала»

Завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). «Реал» обыграл соперника со счётом 2:0 и стал обладателем трофея. Таким образом, капитан и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории «сливочных».

Благодаря победе в Суперкубке УЕФА на счету Модрича стало 27 чемпионских титулов. На второй строчке Даниэль Карвахаль и экс-капитан «Королевского клуба» Начо, у которых по 26 трофеев. Далее расположились французский форвард Карим Бензема и бразилец Марсело (25).

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.

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Лука Модрич ушёл от журналистов после вопроса про возраст: