Килиан Мбаппе прокомментировал свой гол в дебютном матче за «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свой гол в дебютном матче за клуб. Форвард отличился в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой».

«Я очень рад, конечно, тому, что гол, для такого нападающего, как я, оказался решающим в моей первой игре, но, что ещё важнее, играть было приятно. Отличный вечер. Я долго ждал этого момента, чтобы играть в этой футболке, с этой эмблемой, для этих фанатов. Это отличный момент для меня», — приводит слова Мбаппе ABC News.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе