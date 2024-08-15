Анчелотти оценил игру Мбаппе в дебютном матче за «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре французского нападающего Килиана Мбаппе в дебютном матче за клуб. Мбаппе принял участие в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0), где забил один гол.

«Мбаппе проявил себя очень хорошо. Он отлично адаптировался к команде. Он хорошо взаимодействовал с Винисиусом Жуниором и Беллингемом. Конечно, у нас много качеств, но мы должны играть вместе, и мы сделали это сегодня вечером», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе