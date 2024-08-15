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Карло Анчелотти прокомментировал завоевание «Реалом» Суперкубка УЕФА

Карло Анчелотти прокомментировал завоевание «Реалом» Суперкубка УЕФА
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своей команды в Суперкубке УЕФА. Напомним, «сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0 и стали обладателями трофея.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

«Для меня большая честь и привилегия прожить эти ночи здесь. Страдание, борьба и победа…

Нам было немного нелегко в первом тайме, потому что «Аталанта» сильно прессинговала и очень хорошо играла в обороне. «Аталанта» выигрывала больше дуэлей, чем мы, что создавало нам большие трудности. Во втором тайме игра немного раскрылась, итальянцы подустали, а у нас появилось больше пространства. Когда есть свободные зоны, Родриго, Винисиус и Мбаппе очень опасны. У Килиана есть необходимое мастерство для того, чтобы забивать много голов.

Игроки, прибывшие неделю назад, были в хорошей форме. Я ценю это. Нам нужно работать, бороться и соревноваться в каждой игре», – приводит слова Анчелотти AS.

Отметим, после этой победы полузащитник мадридского «Реала» Модрич стал самым титулованным игроком в истории «сливочных». Карло Анчелотти установил новый рекорд, выиграв наибольшее число Суперкубков УЕФА (5) среди тренеров в истории. Для мадридского «Реала» этот трофей стал четвёртым в 2024 году.

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