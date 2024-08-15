Карвахаль и Модрич установили статистическое достижение в матчах за Суперкубок УЕФА

Правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль и капитан «сливочных» Лука Модрич стали первыми игроками в истории Суперкубка УЕФА, которые приняли участие в шести матчах турнира. Об этом сообщает Squawka.
Карвахаль и Модрич играли в матчах за Суперкубок Европы в 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024 годах. Только в Суперкубке 2018 года мадридский клуб потерпел поражение, все остальные матчи испанцы выиграли.
Отметим, Карвахаль является единственным игроком, выходившим во всех шести Суперкубках УЕФА в стартовом составе.
Напомним, матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянская «Аталанта» завершился победой «сливочных» со счётом 2:0. Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Таким образом, «Реал» стал обладателем четвёртого трофея в 2024 году.
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