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Карвахаль и Модрич установили статистическое достижение в матчах за Суперкубок УЕФА

Карвахаль и Модрич установили статистическое достижение в матчах за Суперкубок УЕФА
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Правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль и капитан «сливочных» Лука Модрич стали первыми игроками в истории Суперкубка УЕФА, которые приняли участие в шести матчах турнира. Об этом сообщает Squawka.

Карвахаль и Модрич играли в матчах за Суперкубок Европы в 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024 годах. Только в Суперкубке 2018 года мадридский клуб потерпел поражение, все остальные матчи испанцы выиграли.

Отметим, Карвахаль является единственным игроком, выходившим во всех шести Суперкубках УЕФА в стартовом составе.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянская «Аталанта» завершился победой «сливочных» со счётом 2:0. Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). Таким образом, «Реал» стал обладателем четвёртого трофея в 2024 году.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    
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