Гасперини высказался о тренере «Реала» Карло Анчелотти после матча за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о тренере «Реала» Карло Анчелотти после поражения в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

«Карло и я так хорошо знаем друг друга уже давно. Мы часто встречались с командами друг друга и испытываем огромную привязанность. При этом мы хотели победить, но в итоге «Реал» заслужил поднять трофей. Нам удалось немного усложнить им задачу на некоторое время, но потом мы не смогли этим воспользоваться. Когда мы разговариваем с Карло, например, в конце финала, мы всегда говорим о футболе», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом.

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