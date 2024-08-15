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Гасперини высказался о тренере «Реала» Карло Анчелотти после матча за Суперкубок УЕФА

Гасперини высказался о тренере «Реала» Карло Анчелотти после матча за Суперкубок УЕФА
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о тренере «Реала» Карло Анчелотти после поражения в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:0.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

«Карло и я так хорошо знаем друг друга уже давно. Мы часто встречались с командами друг друга и испытываем огромную привязанность. При этом мы хотели победить, но в итоге «Реал» заслужил поднять трофей. Нам удалось немного усложнить им задачу на некоторое время, но потом мы не смогли этим воспользоваться. Когда мы разговариваем с Карло, например, в конце финала, мы всегда говорим о футболе», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом.

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