Карвахаль и Модрич — единственные обладатели пяти трофеев Суперкубка УЕФА среди игроков

Завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались испанский «Реал» и итальянская «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша). «Реал» обыграл соперника со счётом 2:0 и стал обладателем трофея. Таким образом, капитан и полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич и правый защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль стали самыми титулованным игроками в истории Суперкубка УЕФА.

Как сообщает Opta, испанский защитник и хорватский хавбек выигрывали этот трофей пять раз. Карвахаль и Модрич побеждали в матчах за Суперкубок Европы в 2014, 2016, 2017, 2022 и 2024 годах. Только в Суперкубке 2018-го мадридский клуб потерпел поражение.

Напомним, Карвахаль является единственным игроком, выходившим во всех шести Суперкубках УЕФА в стартовом составе. Также «Реал» стал обладателем четвёртого трофея в 2024 году, а Модрич — самым титулованным футболистом в истории «сливочных».

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