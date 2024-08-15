Гасперини отреагировал на поражение «Аталанты» в игре с «Реалом» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о поражении своей команды в Суперкубке УЕФА. Напомним, мадридский «Реал» обыграл итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0 и стал обладателем трофея.

«Был уверен, что проведу хорошую игру и поставлю «Реал» в затруднительное положение. Игра явно изменилась после их гола, особенно когда они забили второй, которого можно было избежать. В конце концов, они, несомненно, заслужили победу…

Мы начали хорошо. У нас была отличная возможность забить. Пашалич едва не вогнал мяч в сетку, но Куртуа спас. Затем у нас также был очень важный шанс для Лукмана, который в итоге не реализовал свой момент.

В таких матчах тот, кто забивает первым, имеет больше преимущества. Отыгрываться становится трудно, потому что есть риск получить контратаку. Я горжусь своей командой. Мне также жаль ребят, ведь такие возможности взять трофей выпадают очень редко», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом.

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