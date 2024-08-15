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Вальверде – о матче с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА: нам было сложно играть

Вальверде – о матче с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА: нам было сложно играть
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу команды в матче Суперкубка УЕФА с «Аталантой» (2:0).

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

«Победа в таком виде действительно приносит удовлетворение после проделанной командой работы. Прежде всего, я хочу поздравить наших соперников. Я думаю, они провели отличный матч, особенно в первом тайме. Иногда нам было трудно, нам было сложно играть, и мы не могли попасть в свой ритм. Во втором тайме нам удалось найти больше пространства, а после первого гола им пришлось больше открываться, что позволило нам найти бреши в их обороне. Это облегчило нам возможность сыграть хороший матч», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Вальверде стал автором одного забитого мяча.

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