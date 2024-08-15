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«Насколько же прекрасен Анчелотти». Черданцев — о победе «Реала» в Суперкубке УЕФА

«Насколько же прекрасен Анчелотти». Черданцев — о победе «Реала» в Суперкубке УЕФА
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Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о победе «Реала» в Суперкубке УЕФА. Напомним, мадридский клуб обыграл итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0 и стал обладателем трофея. Форвард «сливочных» Килиан Мбаппе отметился дебютным забитым голом.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

«Насколько же прекрасен Анчелотти. Сколько было разговоров, как он решит тактическую головоломку и расставит на поле всех, кто были в том сезоне плюс Мбаппе. В итоге бритва Оккама — самое просто решение из всех возможных: 4-3-3 и Мбаппе в центре нападения.

Когда-то я общался со Свеном Эрикссоном, он тогда только что выиграл Серию А с «Сампдорией». И был мировая величина. Я спросил: «Свен, что самое сложное для тренера в футболе?» Он сказал: «Не бояться с командами топ-уровня принимать простые решения и убедить топ-игроков, что так надо», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Отметим, «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом. Карло Анчелотти установил достижение, выиграв наибольшее число Суперкубков Европы (5) среди тренеров в истории. Также добавим, что для мадридского клуба этот трофей стал четвёртым в 2024 году.

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