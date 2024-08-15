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«Я очень зол. Надо уважать соперника». Личка – о матче с «Динамо» Мх в Кубке России

«Я очень зол. Надо уважать соперника». Личка – о матче с «Динамо» Мх в Кубке России
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал игру команды в последние минуты матча с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'     1:1 Карраскаль – 54'     2:1 Гладышев – 76'    

«Моё недовольство в последние 10 минут? Потому что мы можем быстрее выходить вперед, а вместо этого мы разворачиваемся назад и начинаем играть в квадрат на расстоянии 20 метров от своих ворот. Вместо быстрого и опасного выхода мы делаем опасное для своих ворот. Тики‑така, когда идет большой прессинг соперника… Я очень зол. Надо уважать соперника. Сегодня вы видели, что Махачкала сыграла стартовым составом, как играет в чемпионате. Команда, которая играет смело вперёд, идёт в прессинг, хорошая борьба, они это и показали. Когда ведёшь 2:1, что сложно для нас, разворачивай игру. А мы потом играем как… детский сад», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Команда Марцела Лички поднялась на второе место в группе А, где также играют «Спартак» и «Крылья Советов». Динамовцы имеют три очка после двух матчей. В следующем матче «Динамо» встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 28 августа.

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