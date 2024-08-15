Флорентино Перес высказался о дебюте Килиана Мбаппе за «Реал» в Суперкубке УЕФА

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на дебютное выступление французского форварда Килиана Мбаппе в составе «сливочных» в матче за Суперкубок УЕФА. Напомним, мадридский клуб обыграл итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0 и стал обладателем трофея. Мбаппе отметился дебютным забитым голом.

«Килиан очень доволен своим дебютом. Его старт в «Реале» получился правильным. Он был рад завоевать медаль. Видно, что ему нравится быть с нами», – приводит слова Переса Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом. До этого мадридский клуб выигрывал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 годах.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: