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Флорентино Перес высказался о дебюте Килиана Мбаппе за «Реал» в Суперкубке УЕФА

Флорентино Перес высказался о дебюте Килиана Мбаппе за «Реал» в Суперкубке УЕФА
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на дебютное выступление французского форварда Килиана Мбаппе в составе «сливочных» в матче за Суперкубок УЕФА. Напомним, мадридский клуб обыграл итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0 и стал обладателем трофея. Мбаппе отметился дебютным забитым голом.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

«Килиан очень доволен своим дебютом. Его старт в «Реале» получился правильным. Он был рад завоевать медаль. Видно, что ему нравится быть с нами», – приводит слова Переса Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в шестой раз, что является рекордом. До этого мадридский клуб выигрывал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 годах.

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