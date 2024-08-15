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Криштиану Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в финал Суперкубка Саудовской Аравии

Криштиану Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в финал Суперкубка Саудовской Аравии
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Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), в котором отреагировал на победу своей команды в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии. Напомним, «Аль-Наср» одержал победу в игре с «Аль‑Таавуном» со счётом 2:0.

Фото: Фото из личного архива Криштиану Роналду

«Финал Суперкубка приближается!» — подписал пост Роналду в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, в составе «Аль-Насра» отличились португальский нападающий Криштиану Роналду, а также форвард Айман Яхья. Роналду тоже поучаствовал во второй голевой атаке, отметившись результативной передачей.

В финале «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем», который ранее выбил «Аль-Ахли».

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