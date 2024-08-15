Генич: я и забыл, что Ильзат Ахметов в «Зените»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о выходе полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова на замену на 89-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Рубин» уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга (0:1).

«Если честно, я и забыл, что Ильзат Ахметов в «Зените», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил защитник гостей Дмитрий Васильев, пробивший низом в дальний угол ворот Артура Нигматуллина.

Ахметов перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 850 тыс. Суммарно хавбек провёл за санкт-петербургскую команду шесть матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

После этой игры «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав шесть очков в двух матчах и имея общую разницу забитых и пропущенных мячей 4-0. «Рубин» идёт следом с тремя очками.

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