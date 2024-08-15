Мбаппе ответил на вопрос, сможет ли забить 50 голов за сезон в «Реале»

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, сможет ли он забить 50 голов за сезон в составе мадридского клуба. Форвард дебютировал в матче с «Аталантой» (2:0) в Суперкубке УЕФА и стал автором одного забитого мяча.

«Мы в «Реале», у нас нет ограничений, у меня нет ограничений. Если я смогу забить 50 голов, это будет 50. Но самое главное — побеждать и совершенствоваться как команда, потому что мы собираемся побеждать как команда», — приводит слова Мбаппе ABC News.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи.

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