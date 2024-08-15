Криштиану Роналду забил гол в 23-м подряд сезоне на профессиональном уровне

Закончился полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором принимали участие «Аль-Наср» и «Аль‑Таавун». «Аль-Наср» одержал победу в игре со счётом 2:0. Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился голом и результативной передачей. Таким образом, известный португалец забил в 23-м подряд сезоне на профессиональном уровне.

Отметим, португальский форвард забивал в каждом для себя сезоне с 2002 года, когда дебютировал в составе лиссабонского «Спортинга».

39-летний Криштиану Роналду до перехода в «Аль-Наср» выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В минувшем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами.

В финале «Аль-Наср» встретится с «Аль-Хилялем», который ранее выбил «Аль-Ахли».

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