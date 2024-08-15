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Дебютный гол Мбаппе стал для нападающего 9-м в 12 сыгранных финалах за клубы и сборные

Дебютный гол Мбаппе стал для нападающего 9-м в 12 сыгранных финалах за клубы и сборные
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Вчера, 14 июля, мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

Дебютным голом за «сливочных» с передачи полузащитника Джуда Беллингема отметился нападающий Килиан Мбаппе. Таким образом, у 25-летнего футболиста 9 голов в 12 финалах за клубы и сборные.

Мбаппе перешёл в «Реал» из «ПСЖ» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает француза в € 180 млн.

В прошлом сезоне Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

Королевский клуб выиграл шестой трофей и стал самым титулованной командой в истории турнира. У ближайших преследователей «Барселоны» и «Милана» по пять побед в Суперкубке УЕФА.

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«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА

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