Дебютный гол Мбаппе стал для нападающего 9-м в 12 сыгранных финалах за клубы и сборные

Вчера, 14 июля, мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дебютным голом за «сливочных» с передачи полузащитника Джуда Беллингема отметился нападающий Килиан Мбаппе. Таким образом, у 25-летнего футболиста 9 голов в 12 финалах за клубы и сборные.

Мбаппе перешёл в «Реал» из «ПСЖ» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает француза в € 180 млн.

В прошлом сезоне Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

Королевский клуб выиграл шестой трофей и стал самым титулованной командой в истории турнира. У ближайших преследователей «Барселоны» и «Милана» по пять побед в Суперкубке УЕФА.

«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА