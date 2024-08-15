«Вини, как всегда, принял верное решение». Федерико Вальверде – о голе в Суперкубке УЕФА

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о голе в ворота «Аталанты» в Суперкубке УЕФА (2:0).

«Я знал чего ждать. После стольких лет в одной команде ты изучил партнеров вдоль и поперёк. Я понимал, что у нас прекрасные нападающие, которые способны отвлечь на себя много внимания. Мы, полузащитники, должны этим пользоваться. Я увидел зону, сделал рывок, а Вини, как всегда, принял верное решение. К счастью, все закончилось голом», – приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Вальверде выступает за «Реал» с июля 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает уругвайца в € 120 млн.

В прошлом сезоне Вальверде сыграл 54 матча, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.

«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА