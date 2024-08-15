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«Вини, как всегда, принял верное решение». Федерико Вальверде – о голе в Суперкубке УЕФА

«Вини, как всегда, принял верное решение». Федерико Вальверде – о голе в Суперкубке УЕФА
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о голе в ворота «Аталанты» в Суперкубке УЕФА (2:0).

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

«Я знал чего ждать. После стольких лет в одной команде ты изучил партнеров вдоль и поперёк. Я понимал, что у нас прекрасные нападающие, которые способны отвлечь на себя много внимания. Мы, полузащитники, должны этим пользоваться. Я увидел зону, сделал рывок, а Вини, как всегда, принял верное решение. К счастью, все закончилось голом», – приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Вальверде выступает за «Реал» с июля 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает уругвайца в € 120 млн.

В прошлом сезоне Вальверде сыграл 54 матча, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.

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