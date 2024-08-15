Глебов: чемпионат или Кубок? Хотелось бы выиграть хоть что-то

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о возможных трофеях для команды Валерия Карпина.

«Что у «Ростова» в приоритете? Выигрывать в каждом матче. Чего хотел бы больше выиграть — Кубок или чемпионат? Выиграть хоть что-то», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала пять очков за четыре матча. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков за четыре игры. В следующем туре «Ростов» встретится с «Оренбургом». Игра состоится 17 августа.

В минувшем сезоне Данил Глебов принял участие в 30 матчах за «Ростов» в РПЛ отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на счету футболиста 12 матчей в составе сборной России.

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