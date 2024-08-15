Илья Кухарчук рассказал о подарке от Самуэля Это'О

Полузащитник волгоградского «Ротора» Илья Кухарчук рассказал о подарке от бывшего форварда махачкалинского «Анжи» Самуэля Это'О.

«Когда я уезжал из «Анжи», он сам подарил мне свою футболку. Написал на ней «Моему другу Кухе». Для меня было очень неожиданно, что мировая звезда футбола сам подошел и захотел вот так сказать спасибо за совместные тренировки. Я всегда относился к нему с большим уважением и старался максимально много спрашивать по футбольным моментам. И этот эпизод дорогого стоит. Футболку храню до сих пор», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Напомним, Кухарчук выступает за «Ротор» с лета этого года. Ранее в своей профессиональной карьере игрока 34-летний полузащитник успел поиграть за такие клубы, как «Пари Нижний Новгород», «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтика», «Енисей», нальчикский «Спартак», «Урал» и «Анжи».

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