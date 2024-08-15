Николич объяснил высокую результативность Дивеева на старте нового сезона

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал высокую результативность защитника красно-синих Игоря Дивеева на старте нового сезона.

«Игорь Дивеев забил уже пятый мяч в сезоне, и это неслучайно. Футбол справедлив. Всё, что заслуживаешь, он тебе подарит. Игорь заслуживает всё, что происходит сейчас. Кисляк, Тороп, Дивеев и Обляков — домашние наши ребята, нет к ним претензий, они стараются и здорово играют. Также и Лукин, они правильно пользуются своими минутами», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российский защитник забил в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, Игорь Дивеев забивает в третьей игре подряд. Ранее Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт Игоря Дивеева с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

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