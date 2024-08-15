Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Акрон. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галямин: с Мусаевым в качестве основного нападающего ЦСКА будет сложно выиграть чемпионат

Галямин: с Мусаевым в качестве основного нападающего ЦСКА будет сложно выиграть чемпионат
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин оценил игру нападающего армейского клуба Тамерлана Мусаева.

«Если ЦСКА ставит задачу победить в чемпионате, то с Мусаевым в качестве основного нападающего это будет сделать крайне сложно. Если цели клуба — быть в пятёрке, то под такие цели Тамерлан вполне подходит. Он всё-таки ещё молодой игрок, но способный. У него есть возможность при должном отношении и хорошей работе вырасти в более классного футболиста.

Ведь у клубов, которые находятся в первой тройке-пятёрке, есть футболист, который забивает по 15-17 мячей за сезон. Может быть, Мусаева прорвёт в этом году, но я думаю, что ему ещё нужен год-два, чтобы стать форвардом для больших командных целей», — приводит слова Галямина Legalbet.

23-летний нападающий перешёл в ЦСКА из «Балтики» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 300 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Мусаева в € 1,2 млн.

Материалы по теме
Что творит этот бомбардир ЦСКА?! Дивеев забил уже пятый в сезоне!
Что творит этот бомбардир ЦСКА?! Дивеев забил уже пятый в сезоне!

Интервью с Игорем Дивеевым: ЦСКА, Николич, РПЛ, Европа

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android