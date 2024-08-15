Галямин: с Мусаевым в качестве основного нападающего ЦСКА будет сложно выиграть чемпионат

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Галямин оценил игру нападающего армейского клуба Тамерлана Мусаева.

«Если ЦСКА ставит задачу победить в чемпионате, то с Мусаевым в качестве основного нападающего это будет сделать крайне сложно. Если цели клуба — быть в пятёрке, то под такие цели Тамерлан вполне подходит. Он всё-таки ещё молодой игрок, но способный. У него есть возможность при должном отношении и хорошей работе вырасти в более классного футболиста.

Ведь у клубов, которые находятся в первой тройке-пятёрке, есть футболист, который забивает по 15-17 мячей за сезон. Может быть, Мусаева прорвёт в этом году, но я думаю, что ему ещё нужен год-два, чтобы стать форвардом для больших командных целей», — приводит слова Галямина Legalbet.

23-летний нападающий перешёл в ЦСКА из «Балтики» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 300 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Мусаева в € 1,2 млн.

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