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Зорин рассказал о доверии со стороны тренерского штаба Станковича в «Спартаке»

Зорин рассказал о доверии со стороны тренерского штаба Станковича в «Спартаке»
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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин рассказал о работе под руководством сербского специалиста Деяна Станковича и его тренерского штаба.

«При Станковиче я впервые вышел в стартовом составе в чемпионате. Хочется получать больше игрового времени, оправдывать доверие тренера результативными действиями и игрой в целом.

Станкович всем помогает и подсказывает равноценно. Когда даёт подсказки Барко, Игнатову — игрокам моей позиции — слушаю, смотрю за игрой старших товарищей, стараюсь все впитывать», — сказал Зорин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 14 августа красно-белые обыграли в гостях «Крылья Советов» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда Станковича уверенно возглавляет квартет А с двумя победами в двух матчах и разницей мячей 6-0.

Деян Станкович возглавил «Спартак» в середине мая. Его предыдущим местом работы был венгерский «Ференцварош».

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