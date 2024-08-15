Генич отреагировал на высокую результативность Дивеева на старте нового сезона

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал высокую результативность защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на старте нового сезона.

«Что поел Дивеев?!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, российский защитник забил в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, Игорь Дивеев забивает в третьей игре подряд. Ранее Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт Игоря Дивеева с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Самые титулованные футбольные клубы России: