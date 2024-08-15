Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Акрон. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на высокую результативность Дивеева на старте нового сезона

Генич отреагировал на высокую результативность Дивеева на старте нового сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал высокую результативность защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева на старте нового сезона.

«Что поел Дивеев?!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, российский защитник забил в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, Игорь Дивеев забивает в третьей игре подряд. Ранее Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт Игоря Дивеева с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Материалы по теме
Что творит этот бомбардир ЦСКА?! Дивеев забил уже пятый в сезоне!
Что творит этот бомбардир ЦСКА?! Дивеев забил уже пятый в сезоне!

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android