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Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после победы в матче с «Пари НН»

Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после победы в матче с «Пари НН»
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Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам московской команды после победы в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:1, 4:2 — пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«С победой!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, на 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

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