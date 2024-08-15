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Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после победы в матче с «Пари НН»

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам московской команды после победы в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (1:1, 4:2 — пен.).

«С победой!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, на 32-й минуте счёт открыл «Пари Нижний Новгород»: забил нападающий Зе Турбо, которому ассистировал его коллега по амплуа Николоз Кутателадзе. На 60-й минуте счёт сравнял защитник ЦСКА Игорь Дивеев, которому ассистировал Илья Агапов. В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

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