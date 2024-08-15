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Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером «Реала», сравнявшись с Мигелем Муньосом

Вчера, 14 июля, мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами отметились полузащитник Федерико Вальверде и новичок команды нападающий Килиан Мбаппе.

Таким образом, главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнялся по количеству выигранных трофеев в истории королевского клуба с Мигелем Муньосом – 14 трофеев.

Второе место занимает Зинедин Зидан, выигравший вместе с «Реалом» 11 трофеев. Замыкают пятёрку Луис Моловни (8 трофеев) и Висенте Дель Боске (7 трофеев).

Анчелотти дважды возглавлял мадридский «Реал». В первый приход с сезона-2013/2014 по сезон-2014/2015 итальянский специалист выиграл четыре трофея. Второе назначения тренера произошло в сезоне-2021/2022. За три сезона Анчелотти выиграл 10 трофеев, включая две Лиги чемпионов.

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«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА