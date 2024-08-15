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Защитник «Ференцвароша» попрощался с командой перед переходом в «Спартак» — Magyar Nemzet

Защитник «Ференцвароша» попрощался с командой перед переходом в «Спартак» — Magyar Nemzet
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Защитник венгерского «Ференцвароша» Миенти Абена продолжит карьеру в московском «Спартаке».

Как сообщает Magyar Nemzet, 29-летний футболист сборной Суринама попрощался с венгерской командой в среду, 14 августа, и вечером того же дня отправился в Москву. Отмечается, что игроку предстоит пройти медицинский осмотр.

29-летний защитник стал футболистом «Ференцвароша» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн.

Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама.

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