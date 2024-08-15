Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Акрон. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук записал обращение к болельщикам «Атланты»

Алексей Миранчук записал обращение к болельщикам «Атланты»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук записал видеообращение к болельщикам своей новой команды.

«Я с нетерпением жду поездки в Атланту. Ожидаю увидеть вас всех на стадионе на матчах c «Нэшвиллом» и «Интер Майами». Скоро увидимся», — сказал Миранчук в видеообращении, опубликованном в социальных сетях «Атланты».

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

Материалы по теме
Фото
«Атланта» выложила первое фото Миранчука в футболке клуба

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android