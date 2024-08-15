Алексей Миранчук записал обращение к болельщикам «Атланты»

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук записал видеообращение к болельщикам своей новой команды.

«Я с нетерпением жду поездки в Атланту. Ожидаю увидеть вас всех на стадионе на матчах c «Нэшвиллом» и «Интер Майами». Скоро увидимся», — сказал Миранчук в видеообращении, опубликованном в социальных сетях «Атланты».

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля.

В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

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