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«Краснодар» отказался продавать Смолова в команду из Мексики — журналист Моралес

«Краснодар» отказался продавать Смолова в команду из Мексики — журналист Моралес
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«Краснодар» отказался продавать нападающего Фёдора Смолова в мексиканский клуб «Атлетико Ла-Пас».

Как сообщает журналист Виктор Моралес в соцсетях, руководство «быков» отклонило предложение мексиканской стороны в размере $ 1 млн. Отмечается, что в «Краснодаре» хотят выручить за продажу Смолова порядка $ 2 млн. Сам футболист был согласен на переход в команду 2-го мексиканского дивизиона.

Напомним, о переходе Смолова «Краснодар» объявил 18 июня. Футболист присоединился к чёрно-зелёным на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 105 матчей в составе чёрно-зелёных он забил 65 голов и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

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