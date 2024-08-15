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«Локомотиву» могут отказать в покупке полузащитника Лукаса Ассади — TNT Sports

«Универсидад» может отказаться продавать «Локомотиву» полузащитника Лукаса Ассади, сообщает TNT Sports.

По информации источника, чилийский клуб не хочет отдавать своего игрока, так как в случае продажи не сможет подписать ему замену, трансферное окно в стране на вход уже закрыто.

Ранее в СМИ появилась информация, что железнодорожники предложили «Универсидаду» € 3,5 млн за 70% прав на 20-летнего футболиста.

Ассади является воспитанником «Универсидада», прошёл путь от U21 до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника € 3,5 млн.

В прошлом сезоне Ассади сыграл 17 мячей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

В составе «Локомотива» на данный момент пять полузащитников: Дмитрий Баринов, Никита Салтыков, Алексей Батраков, Артём Карпукас и Артём Тимофеев.