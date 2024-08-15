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«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, Медведев покинул турнир в Цинциннати. Главное к утру
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Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА и выиграл первый трофей в сезоне-2024/2025, российский теннисист Даниил Медведев проиграл Иржи Легечке со счётом 6:7, 4:6 во втором круге теннисного турнира в Цинциннати, полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА.
  2. Медведев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Цинциннати.
  3. Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала».
  4. Мирра Андреева начала турнир в Цинциннати с уверенной победы над 13-й ракеткой мира.
  5. «Аль-Наср» с Роналду вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, обыграв «Аль‑Таавун».
  6. Свёнтек упустила сет при счёте 5:2, но обыграла Грачёву на турнире в Цинциннати.
  7. Килиан Мбаппе прокомментировал свой гол в дебютном матче за «Реал».
  8. Мирра Андреева установила рекорд тинейджеров по победам над игроками топ-20 на WTA-1000.
  9. Алексей Миранчук записал обращение к болельщикам «Атланты».
  10. Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером «Реала», сравнявшись с Мигелем Муньосом.
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