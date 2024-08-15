«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, Медведев покинул турнир в Цинциннати. Главное к утру

Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА и выиграл первый трофей в сезоне-2024/2025, российский теннисист Даниил Медведев проиграл Иржи Легечке со счётом 6:7, 4:6 во втором круге теннисного турнира в Цинциннати, полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».