«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, Медведев покинул турнир в Цинциннати. Главное к утру
Мадридский «Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА и выиграл первый трофей в сезоне-2024/2025, российский теннисист Даниил Медведев проиграл Иржи Легечке со счётом 6:7, 4:6 во втором круге теннисного турнира в Цинциннати, полузащитник «Реала» Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА.
- Медведев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Цинциннати.
- Лука Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала».
- Мирра Андреева начала турнир в Цинциннати с уверенной победы над 13-й ракеткой мира.
- «Аль-Наср» с Роналду вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии, обыграв «Аль‑Таавун».
- Свёнтек упустила сет при счёте 5:2, но обыграла Грачёву на турнире в Цинциннати.
- Килиан Мбаппе прокомментировал свой гол в дебютном матче за «Реал».
- Мирра Андреева установила рекорд тинейджеров по победам над игроками топ-20 на WTA-1000.
- Алексей Миранчук записал обращение к болельщикам «Атланты».
- Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером «Реала», сравнявшись с Мигелем Муньосом.
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