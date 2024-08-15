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Корнеев похвалил «Пари НН» за игру в гостевом матче с ЦСКА

Корнеев похвалил «Пари НН» за игру в гостевом матче с ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал поражение «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:1, 2:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Турбо – 32'     1:1 Дивеев – 60'    

«Матч получился боевитый, «Пари НН» произвёл неплохое впечатление. Они не то чтобы сели в оборону или закрыто играли, а создавали шансы, забили гол и не прятались.

Достаточно позитивный матч. И если месяц «Пари НН» был совсем раскладной, то сейчас они начинают приобретать уверенность. Хотелось бы верить, что это не отдельный позитивный матч. Будем наблюдать. Две победы «на ноль» были важны», — сказал Корнеев в эфире «Матч Премьер».

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в финале обыграл «Балтику» со счётом 2:1.

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