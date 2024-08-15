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«Он очень опытный футболист». Трошечкин — об адаптации Эктова в «Пари НН»

«Он очень опытный футболист». Трошечкин — об адаптации Эктова в «Пари НН»
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался об адаптации новичка нижегородцев защитника Александра Эктова.

«Он очень опытный футболист. Ему не нужно было много времени, чтобы влиться в коллектив. Мы приняли его хорошо, так как в Нижнем очень дружная команда», – приводит слова Трошечкина Metaratings.

Эктов перешёл в «Пари НН» из «Краснодара» в августе 2024 года на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает защитника в € 700 тыс.

В прошлом сезоне за «быков» 28-летний футболист сыграл 18 матчей (636 минут) и отдал три голевые передачи.
После четырёх туров «Пари НН» занимает шестое место в РПЛ с шестью очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (12 очков).

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