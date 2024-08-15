Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может перейти в «Наполи»

В «Наполи» заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» оценивают 27-летнего шотландца в € 30 млн, а также не рассматривают вариант с арендой игрока.

Мактоминей является воспитанником «Манчестера Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 32 млн.

В прошлом сезоне Мактоминей сыграл 43 матча, забил 10 мячей и отдал три голевых передачи. Всего за «МЮ» шотландец провёл 253 игры, в которых сделал 29+8 по системе «гол+пас».

Вместе с «Манчестером» Мактоминей выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Материалы по теме Официально «Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Бруну Фернандешем

Гарначо празднует победу в Кубке Англии в стиле Роналду