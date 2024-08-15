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Тимур Сулейманов поблагодарил болельщиков «Локомотива» после победы над «Оренбургом»

Тимур Сулейманов поблагодарил болельщиков «Локомотива» после победы над «Оренбургом»
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов обратился к болельщикам железнодорожников после победы в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:2).

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 8'     1:1 Куэро – 15'     1:2 Сулейманов – 36'     2:2 Куэро – 53'     2:3 Раков – 82'    

«Хочу выразить благодарность нашим болельщикам. Я слышал и до гола, и после, что они скандировали мою фамилию и очень хорошо поддерживали нашу команду. Спасибо им большое», — сказал Сулейманов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, на восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов, который реализовал пенальти, назначенный за фол против Вадима Ракова.

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата России. В матче 8-го тура уверенную победу одержал «Оренбург» (2:0), а в игре 28-го тура сильнее оказался московский «Локомотив».

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