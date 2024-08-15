Антон Зиньковский отреагировал на слухи про возможный уход в «Локомотив»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своём возможном переходе в столичный «Локомотив».

— Много слухов о твоём будущем. Была информация о «Локомотиве». Можешь успокоить болельщиков «Спартака», что ты останешься?

— Это уже давно, да. Честно, не знаю, как ответить. Вижу эти новости, как и вы, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 3,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 3 млн.

В новом сезоне-2024/2025 Зиньковский сыграл шесть матчей и отдал три голевые передачи.

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