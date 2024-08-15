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В «Зените» рассказали о состоянии здоровья травмированного Вендела

В «Зените» рассказали о состоянии здоровья травмированного Вендела
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Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о состоянии травмированного полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«Пока точного диагноза нет. У Вендела воспаление, которое мешает определить повреждение. Но он чувствует себя хорошо», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Бразильский полузащитник «Зенита» получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0). В новом сезоне на счету Вендела шесть матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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