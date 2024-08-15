Защитник ЦСКА Лукин: Чалов уехал за мечтой играть в Лиге чемпионов, но ЛЕ — тоже хорошо

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин высказался о переходе Фёдора Чалова в ПАОК и о вылете греческой команды из квалификации Лиги чемпионов. Напомним, Чалов вместе с ПАОКом в нынешнем сезоне будет выступать в Лиге Европы.

— Есть ли плюсы в поражении ПАОКа в квалификации Лиги чемпионов?

— Думаю, Фёдор ехал за мечтой поиграть в Лиге чемпионов. Но Лига Европы — тоже хороший уровень. У него всё впереди, верим в его голы и голевые передачи.

— Фёдор близко к сердцу принимает критику? Не все были рады его переходу в ПАОК.

— Мне так не кажется. Федя — работяга. Думаю, он не будет читать прессу, продолжит работать, и всё получится. Я верю в него, — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.