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Трошечкин — о событиях в Курске: сильно переживаю. Очень тяжёлая ситуация… и грустная

Трошечкин — о событиях в Курске: сильно переживаю. Очень тяжёлая ситуация… и грустная
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о ситуации в Курской области, которая страдает от боевых действий. Ранее Трошечкин выступал за курский футбольный клуб «Авангард».

— Ты играл в курском «Авангарде». Как переживаешь то, что происходит?
— Очень много людей поменялось. Есть те, кто до сих пор работает, но я с ними не на связи. Но очень сильно переживаю. Очень тяжёлая ситуация… И грустная, — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что Трошечкин является воспитанником академии «Локомотива». На взрослом уровне он успел поиграть за «Анжи», «Ростов», «Авангард» (Курск), воронежский «Факел», «Тосно», подмосковные «Химки» и грозненский «Ахмат». Сейчас футболист выступает за «Пари НН».

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