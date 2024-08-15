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«Факел» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00

«Факел» — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00
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Сегодня, 15 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь матчей Кубка России

В 1-м туре группового этапа Кубка России сезона-2024/2025 «Акрон» разгромно проиграл казанскому «Рубину» (0:4), а «Факел» уступил «Зениту» (0:3). В рамках Российской Премьер-Лиги «Акрон» и «Факел» встречались друг с другом во 2-м туре. Победу в той встрече одержал «Акрон» (2:0). Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит».

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