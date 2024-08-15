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Орсато заявил, что отказался от работы в РФС из-за политики

Орсато заявил, что отказался от работы в РФС из-за политики
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Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато объяснил, почему отказался от работы в Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС).

«Действительно ли я собираюсь в Россию? Абсолютно нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта по судейству с Российским футбольным союзом в рамках высокотехнической группы. Я был очень польщён приглашением. Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, я решил не соглашаться. Кроме того, в ближайшие месяцы хочу сосредоточить всю свою энергию на создании своих проектов в Италии», — приводит слова Орсато Linapolista со ссылкой на Repubblica.

Напомним, Орсато известен по работе в итальянской Серии А, а также на крупных международных турнирах — Евро-2020 и Евро-2024. Кроме того, на ЧМ-2022 в Катаре Орсато обслуживал полуфинал между Аргентиной и Хорватией.

В 2020 году Орсато обслуживал матч «ПСЖ» и «Баварии» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим футбольным рефери года.

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