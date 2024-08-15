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Экс-тренер «Челси» и «Тоттенхэма» Почеттино готов возглавить сборную США — Орнштейн

Экс-тренер «Челси» и «Тоттенхэма» Почеттино готов возглавить сборную США — Орнштейн
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Бывший главный тренер «Челси», «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино готов возглавить национальную команду США. Об этом сообщает журналист и инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

Последним местом работы аргентинского специалиста был лондонский «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых они 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

Почеттино никогда не работал во главе сборной, ранее в своей профессиональной тренерский карьере Маурисио возглавлял испанский «Эспаньол», английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», а также французский «Пари Сен-Жермен».

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