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Вьетнам объявил, что проведёт товарищеский матч со сборной России 5 сентября

Вьетнам объявил, что проведёт товарищеский матч со сборной России 5 сентября
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Сборная Вьетнама проведёт товарищеские матчи с Таиландом и Россией в сентябрьскую международную паузу. Об этом сообщил Nation Thailand со ссылкой на постановление Федерации футбола Вьетнама.

Матч с национальной командой России вьетнамцы проведут 5 сентября, а с Таиландом встретятся 10 сентября. Обе встречи пройдут на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам).

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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